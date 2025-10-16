Paternò, piazzale del cimitero nuovo rimesso a nuovo: pulizia straordinaria Dusty

È stato completato nelle scorse ore un importante intervento di pulizia straordinaria nel piazzale antistante il cimitero nuovo di Paternò. L’operazione è stata realizzata da Dusty Srl, azienda che ge...

È stato completato nelle scorse ore un importante intervento di pulizia straordinaria nel piazzale antistante il cimitero nuovo di Paternò. L’operazione è stata realizzata da Dusty Srl, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città, e ha interessato una delle aree più frequentate dai cittadini, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Il piazzale, che rappresenta un punto di passaggio quotidiano per numerosi visitatori, si presentava in condizioni che necessitavano di un intervento mirato. Per questo motivo, la Dusty ha organizzato un’azione di pulizia approfondita, con la rimozione di rifiuti, sporcizia e fogliame, oltre al lavaggio e alla sistemazione complessiva dell’area.

L’intervento non è stato casuale: si avvicinano infatti le giornate in cui, per la commemorazione dei defunti, il cimitero sarà particolarmente affollato. Migliaia di paternesi si recheranno a far visita ai propri cari e presentare un luogo decoroso e pulito è un segnale di rispetto verso la comunità e la memoria dei defunti.

Grazie al lavoro accurato degli operatori Dusty, il piazzale è tornato ad essere ordinato, sicuro e accogliente, offrendo ai cittadini un ambiente più dignitoso e funzionale. L’azienda ha sottolineato come questo tipo di interventi straordinari si affianchi all’attività quotidiana di pulizia, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di decoro urbano.

Un’operazione che evidenzia, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e servizio di igiene urbana: da un lato l’impegno dell’azienda, dall’altro il senso civico dei paternesi, fondamentale per preservare e rispettare gli spazi pubblici.