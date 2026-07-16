Paternò, Pietralunga: grosso suerbatoio finisce sulla SP137/I, segnalazione degli automobilisti
Ancora da chiarire come sia finito sulla sede stradale: nessuna informazione su eventuali danni
Un'insolita segnalazione arriva dalla zona di Pietralunga, lungo la Strada Provinciale 137/I, dove un grosso serbatoio in materiale plastico di colore azzurro è finito sulla carreggiata, occupandone una parte e creando un potenziale pericolo per la circolazione.
Dalle immagini giunte alla redazione di 95047 si nota il manufatto adagiato sul margine della strada, ma comunque in grado di restringere la carreggiata, costringendo i veicoli a rallentare e a prestare particolare attenzione nel tratto interessato.
Al momento non è chiaro come il serbatoio sia finito sulla sede stradale: potrebbe essersi staccato durante il trasporto a causa del forte vento o per altre circostanze ancora da accertare.
Si invitano gli automobilisti che percorrono la SP137/I, in direzione Pietralunga, a moderare la velocità e a prestare la massima attenzione fino alla rimozione dell'ostacolo.
Se la situazione dovesse persistere o si registrassero ulteriori sviluppi, seguiranno aggiornamenti.