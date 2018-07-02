95047

PATERNO': PIRATA DELLA STRADA INVESTE SCOOTER E SCAPPA

Un brutto incidente è avvenuto, sabato sera in via delle Arti e dei Mestieri. Due giovanissimi a bordo di uno scooter sono stati investiti da una vettura, che procedeva a luci spente.Lo scontro è stat...

02 luglio 2018 06:39
Un brutto incidente è avvenuto, sabato sera in via delle Arti e dei Mestieri. Due giovanissimi a bordo di uno scooter sono stati investiti da una vettura, che procedeva a luci spente.

Lo scontro è stato terribile, con una ragazza, passeggera dello scooter rimasta ferita in maniera grave, tanto da essere trasferita al Cannizzaro ed operata durante la notte. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.,sia per capire meglio la dinamica dello scontro, sia per risalire alla vettura che dopo l'incidente è fuggita. Sul posto le ambulanze del 118.

