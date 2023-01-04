PATERNÒ. PIROMANI E VANDALI APPICANO FUOCO IN VIA DELLA LIBERTÀ

Vandali piromani in azione a Paternò.In questi minuti è divampato un incendio in Via della libertà.Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.Una nube grigia si...

Vandali piromani in azione a Paternò.

In questi minuti è divampato un incendio in Via della libertà.

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.

Una nube grigia si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri. segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.