PATERNÒ. PIROMANI E VANDALI APPICANO FUOCO IN VIA DELLA LIBERTÀ

Vandali piromani in azione a Paternò.In questi minuti è divampato un incendio in Via della libertà.Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.Una nube grigia si...

04 gennaio 2023 18:12
Vandali piromani in azione a Paternò.

In questi minuti è divampato un incendio in Via della libertà.

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.

Una nube grigia si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri. segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.

