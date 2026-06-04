⚠️ Paternò, non esponete la plastica questa sera: niente ritiro neanche domani

Il disservizio interessa anche altri Comuni serviti da Dusty. La raccolta della plastica non sarà effettuata venerdì 5 giugno a causa dell'impossibilità di conferimento presso l'impianto di trattamento.

Proseguono i disagi legati alla raccolta della plastica in numerosi Comuni serviti da Dusty. Dopo le sospensioni registrate nei giorni scorsi, il servizio non sarà effettuato neanche nella giornata di venerdì 5 giugno 2026.

La problematica non riguarda esclusivamente Paternò, ma interessa diversi centri nei quali la raccolta dei rifiuti viene gestita dalla stessa azienda. Alla base del disservizio vi è una temporanea impossibilità di conferimento presso l'impianto di trattamento della plastica, una situazione che sta causando rallentamenti e sospensioni del servizio in vari territori della Sicilia orientale.

Importante avviso ai cittadini

Si invitano i cittadini a non esporre i rifiuti in plastica nella serata di oggi e a conservarli fino a successiva comunicazione, così da evitare disagi e contribuire a mantenere il decoro urbano e la pulizia del territorio.

La situazione è costantemente monitorata e si resta in attesa di aggiornamenti sulla ripresa del servizio e sulle eventuali modalità di recupero della raccolta non effettuata.

La collaborazione di tutti sarà fondamentale per limitare i disagi e garantire una corretta gestione di questo temporaneo problema che interessa numerosi Comuni del territorio.