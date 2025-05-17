PATERNÒ, POMERIGGIO DI PAURA IERI: MOLESTIE, TENTATO SCIPPO E AGGRESSIONI. ARRESTATO UN UOMO, INDAGINI IN CORSO

Paternò (CT), 16 maggio 2025 – Pomeriggio di paura ieri a Paternò, dove un uomo di nazionalità straniera è stato arrestato dopo una serie di episodi preoccupanti, tra cui molestie, tentato scippo e co...

Paternò (CT), 16 maggio 2025 – Pomeriggio di paura ieri a Paternò, dove un uomo di nazionalità straniera è stato arrestato dopo una serie di episodi preoccupanti, tra cui molestie, tentato scippo e comportamenti aggressivi nei confronti di diverse donne. Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per verificare se tutte le segnalazioni raccolte siano riconducibili allo stesso soggetto.

Intorno alle 18:40, in via Martiri della Libertà, una donna ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo vestito di nero – maglietta e pantaloncini – che presentava una ferita a un ginocchio. L’individuo avrebbe tentato di forzare lo sportello della sua auto mentre lei era all’interno, pronta a partire. Solo la pronta reazione della donna, che ha attivato le sicure e avviato il motore, ha evitato conseguenze peggiori.

Un altro episodio simile è stato segnalato poco prima in via Vittorio Emanuele, nei pressi di una gioielleria. Un uomo avrebbe cercato di strappare una borsa o un paio di occhiali a una signora sotto gli occhi di numerosi passanti. Solo l’intervento di un’amica della vittima ha impedito il furto.

“La signora era visibilmente scossa. Ho assistito alla scena dalla mia auto, ma non ho potuto fare molto. È assurdo che una zona così centrale non sia pattugliata”, ha dichiarato un testimone.

Gli episodi più gravi si sono verificati poco dopo nella zona dei Quattro Canti. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di molestare una donna adulta, cercando di toccarla e baciarla. Successivamente avrebbe rivolto le sue attenzioni a due ragazze minorenni, con lo stesso comportamento. Una delle giovani, spaventata, è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione dei passanti.

A quel punto, alcuni cittadini sono intervenuti per fermare l’uomo, reagendo in modo violento e provocandogli delle ferite. La situazione è rapidamente degenerata in un tentativo di linciaggio. Infatti, è stato arrestato poco dopo grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, che lo hanno sottratto alla folla e ristabilito l’ordine. Due militari dell’Arma sono rimasti lievemente feriti nella colluttazione.

L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale sotto custodia.

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo testimonianze, confrontando le descrizioni fornite e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per verificare se tutti gli episodi siano effettivamente collegati. Gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Paternò, Nino Naso, con una nota ufficiale:

«Siamo profondamente indignati per l’aggressione avvenuta questo pomeriggio a Paternò. Condanniamo ogni forma di violenza da parte di chiunque e di qualsiasi nazionalità.

Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il loro impegno, a cui offriamo massima disponibilità e collaborazione. Esprimiamo ancora vicinanza e solidarietà ai carabinieri che, nell’esercizio del proprio dovere, hanno riportato delle ferite per garantire l’ordine e tutelare la sicurezza della nostra comunità».

Notizia in aggiornamento.