Paternò, pomeriggio di paura: scontro auto-scooter, 27enne trasportato in ospedale

Paternò – Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre 2025, nel comune di Paternò. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 17:00 in via del Progresso, nei pressi della chiesa dello Spirito Santo.

Secondo le prime informazioni, uno scooter si sarebbe scontrato con un’autovettura condotta da una donna che stava uscendo da un parcheggio.

A seguito dell’impatto, lo scooterista è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento immediato del personale medico. Il mezzo, finito al centro della carreggiata, ha causato il blocco totale della circolazione in entrambe le direzioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al conducente dello scooter.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti e cure mediche. La conducente dell’autovettura, spaventata ma illesa, non ha riportato conseguenze.

Al momento della stesura di questo articolo, non risultano presenti le forze dell’ordine sul luogo dell’incidente. La viabilità in via del Progresso resta completamente bloccata, e gli automobilisti sono invitati a cercare percorsi alternativi fino all’arrivo delle autorità per i rilievi e la rimozione del mezzo.

Solo un’ora fa, a Licodia, si era già registrato un altro incidente stradale, evidenziando come le strade della zona stiano vivendo un periodo di particolare attenzione e rischio per automobilisti e motociclisti.