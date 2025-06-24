Paternò, pomeriggio movimentato: auto in fiamme e incidente con tir nel giro di pochi minuti

PATERNO' (CT), 24 giugno 2025 – Giornata movimentata quella di oggi a Paternò, dove intorno alle ore 17:00 si sono verificati due distinti episodi che hanno causato temporanei disagi alla circolazione...

PATERNO' (CT), 24 giugno 2025 – Giornata movimentata quella di oggi a Paternò, dove intorno alle ore 17:00 si sono verificati due distinti episodi che hanno causato temporanei disagi alla circolazione, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il primo episodio si è verificato alla rotonda tra via Alcide De Gasperi e via delle Arti e dei Mestieri, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e ad abbandonare il veicolo in sicurezza. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un guasto tecnico.

Quasi nello stesso momento, lungo Corso Italia, nei pressi di un supermercato, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e un tir, con ogni probabilità dovuto a una mancata precedenza.

Nessuna persona è rimasta ferita in modo serio, ma l’impatto ha provocato rallentamenti al traffico in tutta la zona.