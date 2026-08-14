Paternò premia i suoi cittadini nel mondo: nasce il “Premio Rocca Normanna”, candidature aperte anche ai cittadini

Il premio sarà assegnato ogni anno a cittadini nati a Paternò e residenti fuori città. Le candidature potranno essere segnalate anche dai cittadini.

Nasce a Paternò il “Premio Rocca Normanna”, un nuovo riconoscimento dedicato ai paternesi che, pur vivendo fuori dal territorio comunale, si sono distinti in Italia e nel mondo mantenendo vivo il legame con la propria terra d’origine.

L’istituzione del premio è stata approvata dalla Commissione Straordinaria del Comune di Paternò, con deliberazione numero 102 del 10 agosto 2026.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il senso di appartenenza alla città e riconoscere simbolicamente il lavoro di personalità originarie di Paternò che abbiano ottenuto risultati importanti nella propria attività professionale, sociale, associativa, culturale, scientifica, ambientale o nel campo della solidarietà.

Il Premio Rocca Normanna sarà rivolto in particolare ai paternesi emigrati in altre parti d’Italia o all’estero che continuano a mantenere un rapporto con la città e che si siano distinti, tra gli altri, nei settori economico, imprenditoriale, professionale, artistico, culturale, sociale e solidaristico.

Un aspetto importante riguarda le candidature. I nomi potranno essere segnalati dal Comune, dai promotori dell’iniziativa, dai Comuni della provincia di Catania, da altri enti pubblici della provincia e anche da qualsiasi cittadino.

Le segnalazioni saranno successivamente esaminate da una Commissione composta dal Sindaco o da un assessore delegato, dal responsabile della Cultura del Comune di Paternò e da tre componenti della società civile con specifiche competenze.

Il riconoscimento sarà conferito ogni anno nel corso di una manifestazione appositamente organizzata. Nel caso in cui il premio venga attribuito a una persona nel frattempo deceduta o impossibilitata a partecipare, potrà essere consegnato ai familiari o ai suoi rappresentanti.

Con l’approvazione della delibera, dichiarata anche immediatamente esecutiva, Paternò si dota così di un riconoscimento destinato a celebrare quei cittadini che, lontano dalla propria città, hanno contribuito con la loro attività a portare il nome di Paternò in Italia e nel mondo.