Paternò, premiati gli studenti del “Lombardo Radice - Virgilio” per il progetto della Polizia sulla legalità

Riconoscimento della Questura di Catania agli alunni che hanno partecipato a “PretenDiamo Legalità”, distinguendosi con elaborati artistici e messaggi contro il bullismo.

La Questura di Catania ha consegnato un riconoscimento agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice - Virgilio” di Paternò per aver realizzato degli elaborati artistici, nell’ambito del progetto “PretenDiamo Legalità”, promosso per il nono anno dalla Polizia di Stato in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Prima della conclusione dell’anno scolastico, i poliziotti della Questura hanno incontrato gli studenti della scuola primaria, i quali, coadiuvati dai loro docenti, si sono cimentati, in gruppo e singolarmente, in una serie di testi illustrati e lavori di arti figurative, mostrando una certa analisi critica e una spiccata creatività, su temi sviluppati insieme agli insegnanti.

Nell’ambito della sezione “Inclusione e parità”, si sono distinti gli alunni della scuola media che hanno ricevuto un riconoscimento perché hanno saputo lanciare un messaggio positivo per contrastare il fenomeno del bullismo.

L’iniziativa è stata l’occasione per interagire con i ragazzi che hanno proposto molteplici domande non soltanto sugli aspetti concernenti le singole attività e le modalità d’intervento per prevenire fenomeni di illegalità diffusa, ma su aspetti personali e aneddoti della carriera professionale dei poliziotti.

L’iniziativa ha riscosso interesse, coinvolgimento ed entusiasmo da parte degli alunni, che hanno ringraziato la Questura di Catania per l’impegno dedicato dalle donne e uomini della Polizia di Stato, quotidianamente, per garantire la sicurezza di tutti.

Al progetto “PretenDiamo Legalità” hanno partecipato un centinaio di studenti di varie fasce d’età e di tante scuole del territorio catanese, dal calatino alla zona dell’Etna, manifestando una marcata attenzione alle attività poste in essere dalla Polizia di Stato per rafforzare la sinergia tra Istituzioni e mondo della scuola, mettendo al centro i più giovani.