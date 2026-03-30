Paternò, premiati i piccoli protagonisti del concorso “Radici per il Futuro 2025”: Enosis APS nelle scuole primarie

Paternò – Ieri mattina l’associazione Enosis APS ha fatto visita alle scuole primarie del territorio per premiare i bambini che hanno partecipato al concorso “Radici per il Futuro 2025”, giunto ormai alla sua terza edizione.

Un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a crescere coinvolgendo sempre più piccoli partecipanti. Attraverso le loro poesie, i bambini hanno raccontato con spontaneità e creatività il proprio modo di vedere la natura, esprimendo valori profondi come il rispetto per l’ambiente, per gli alberi e per il verde che li circonda.

I volontari dell’associazione hanno condiviso con entusiasmo questo momento speciale, premiando i giovani protagonisti che, con gioia e curiosità, si sono lasciati ispirare da un tema tanto affascinante quanto fondamentale: il rispetto per la natura come base per una società più consapevole e civile.

Le attività di Enosis APS proseguono con determinazione nel percorso di sensibilizzazione ambientale, attraverso iniziative mirate soprattutto ai più piccoli. È proprio sui bambini, infatti, che l’associazione sceglie di investire: perché sono loro il futuro e coltivare oggi in loro l’amore e il rispetto per l’ambiente significa costruire un domani migliore per tutti.