Paternò, Premio Rocca Normanna: scelti i 5 componenti della commissione, tutti i nomi
La Commissione Straordinaria ufficializza le nomine per il riconoscimento dedicato ai paternesi che si sono distinti in Italia e nel mondo. Gli incarichi dureranno tre anni e saranno gratuiti.
PATERNÒ – Con un decreto firmato il 15 ottobre 2026, la Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha ufficializzato la nomina dei componenti della commissione incaricata di valutare le candidature per l'assegnazione del Premio Rocca Normanna, il riconoscimento dedicato ai paternesi che si sono distinti in Italia e nel mondo.
Il premio, istituito con deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 7 agosto 2026, nasce con l'obiettivo di valorizzare personalità che, pur non risiedendo più a Paternò, abbiano dato lustro al territorio attraverso il proprio impegno professionale, sociale, associativo, culturale, scientifico, ambientale e solidale.
Ecco chi compone la commissione
Secondo quanto stabilito dal decreto, la commissione sarà composta da:
Un componente della Commissione Straordinaria del Comune;
Vincenzo Pedalino, responsabile della Cultura;
Padre Salvatore Alì;
Barbaro Messina;
Rosario Grasso.
La commissione avrà il compito di esaminare le candidature e le proposte di assegnazione del riconoscimento, valutando le personalità in possesso dei requisiti previsti.
Il decreto stabilisce inoltre che gli incarichi avranno una durata di tre anni e saranno svolti a titolo completamente gratuito.
Con questo provvedimento prende dunque forma l'organismo chiamato a individuare i destinatari del Premio Rocca Normanna, iniziativa dedicata a coloro che hanno contribuito a valorizzare il nome di Paternò anche oltre i confini cittadini.