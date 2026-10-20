Paternò, Premio Rocca Normanna: scelti i 5 componenti della commissione, tutti i nomi

La Commissione Straordinaria ufficializza le nomine per il riconoscimento dedicato ai paternesi che si sono distinti in Italia e nel mondo. Gli incarichi dureranno tre anni e saranno gratuiti.

A cura di Redazione 20 ottobre 2026 09:18

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