PATERNÒ: PRESENTATO IL LIBRO “NOMOFOBIA” DI SALVO ORTO
Presentato nei giorni scorsi, presso la sala conferenze della biblioteca comunale “G.B. Nicolosi”, il libro "Nomofobia" del paternese Salvo Orto, edito da Kimerik.Un libro attualissimo dove l'autore r...
A cura di Redazione
30 settembre 2017 12:36
Presentato nei giorni scorsi, presso la sala conferenze della biblioteca comunale “G.B. Nicolosi”, il libro "Nomofobia" del paternese Salvo Orto, edito da Kimerik.
Un libro attualissimo dove l'autore racconta il rapporto ormai divenuto esagerato tra l'uomo e gli strumenti tecnologici, primo fra tutti lo smartphone, relatori insieme all'autore, la dottoressa Adriana Centarri' ed il Sindaco Dott. Naso..
A moderare l'incontro la.giornalista paternese Lucia Paternò.
PATERNÒ: PRESENTATO IL LIBRO “NOMOFOBIA” DI SALVO ORTO
Foto di Antonino Carobene