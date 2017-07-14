PATERNÒ, PRESENTATO IL NUOVO PATERNÒ CALCIO

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sala consiliare di Palazzo Alessi, la conferenza stampa, organizzata per inaugurare la prossima stagione calcistica di cui sarà protagonista la nuova società Pat...

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sala consiliare di Palazzo Alessi, la conferenza stampa, organizzata per inaugurare la prossima stagione calcistica di cui sarà protagonista la nuova società Paternò Calcio, nata dalla fusione di Real Paternò e Paternese.

Presenti anche il presidente della società Ivan Mazzamuto, il direttore tecnico Marco Coppa e quello sportivo Antony Vella, oltre ad una cospicua tifoseria.

Il sindaco Nino Naso ha salutato l’evento con grande entusiasmo definendosi il “primo tifoso della nascente società. Il mio amore per il colore rossoazzurro è un amore antico ed è il simbolo del mio amore per questa città. Oggi si inaugura una nuova grande stagione calcistica di cui agevoleremo il percorso. Si sta già lavorando sul manto erboso e abbiamo già chiesto, per il prossimo anno, il finanziamento per il sintetico. Oggi è un giorno di grande significato, Paternò è stata presente in D, in C1 e adesso cercheremo di andare avanti per costruire una grande squadra”.

Ci si prepara allora per i prossimi appuntamenti: 23 luglio a Ragalna il raduno; 27 agosto l’inizio della stagione; 10 settembre inizio del campionato.