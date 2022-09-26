PATERNO': PRESENTATO IL ROMANZO STORICO  "IL  BOSCAIOLO" DI PAOLA MARCHESE

E' stato presentato dall' Associazione " ENOSIS" il romanzo storico "IL BOSCAIOLO" di Paola Marchese presso Palazzo Alessi .Queste le dichiarazioni del Presidente di ENOSIS Riccardo Longo: Ambienta...

E' stato presentato dall' Associazione " ENOSIS" il romanzo storico "IL BOSCAIOLO" di Paola Marchese presso Palazzo Alessi .

Queste le dichiarazioni del Presidente di ENOSIS Riccardo Longo: Ambientato ai piedi del "Mungibeddu" il romanzo vuole essere un viaggio nella storia , un viaggio alla scoperta... , un viaggio alla esaltazione delle bellezze naturalistiche della nostra Sicilia.

Una gioia immensa presentare alla Città di Paternò, il lavoro di una nostra socia e volontaria di Enosis Paola Marchese. Il romanzo ricco di contenuti e di sorprese, si inserisce nella cornice storica del XIII secolo trasmettendo attraverso i personaggi inventati dall'autrice, messaggi di vita, d'amore, di pretese, di riscatti, di sensibilità.

Consiglio a tutti di leggere questo libro con passione e con interesse perché "IL BOSCAIOLO" , non vuole essere un semplice testo di lettura , ma un capolavoro capace di emozionare e di trascinare il lettore in un epoca lontana ma talmente vicina per tradizioni e per tanto altro