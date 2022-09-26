95047

PATERNO': PRESENTATO IL ROMANZO STORICO  "IL  BOSCAIOLO" DI PAOLA MARCHESE

A cura di Redazione Redazione
26 settembre 2022 10:16
E' stato presentato dall' Associazione " ENOSIS" il romanzo storico  "IL  BOSCAIOLO" di Paola Marchese  presso Palazzo Alessi .

Queste le dichiarazioni del Presidente di ENOSIS Riccardo Longo: Ambientato ai piedi del "Mungibeddu" il romanzo vuole essere un viaggio nella storia , un viaggio alla scoperta... , un viaggio alla esaltazione delle bellezze naturalistiche della nostra Sicilia.

Una gioia immensa presentare alla Città di Paternò, il lavoro di una nostra socia e volontaria di Enosis Paola Marchese. Il romanzo ricco di contenuti e di sorprese,  si inserisce nella cornice storica del XIII secolo trasmettendo attraverso i personaggi inventati dall'autrice, messaggi di vita, d'amore, di pretese, di riscatti, di sensibilità.

Consiglio a tutti di leggere questo libro con passione e con interesse  perché "IL BOSCAIOLO" , non vuole essere un semplice testo di lettura , ma  un capolavoro capace di  emozionare e di trascinare il  lettore in un epoca lontana ma talmente vicina per tradizioni e per tanto altro

