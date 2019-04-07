PATERNO': PRESENTAZIONE LIBRO "LO SPIRITO E LA SPOSA" DI BARBARA FALLICA
A cura di Redazione
07 aprile 2019 17:01
E' stato presentato ieri pomeriggio alla biblioteca comunale G.B Nicolosi, il libro "Lo Spirito e la sposa" di Barbara Fallica.
Relatore dell'incontro Anthony Distefano.
Intervenuti all'incontro il Sindaco di Paternò Nino Naso e l'assessore Francesca Chirieleson.
