95047

PATERNO': PRESENTAZIONE LIBRO "LO SPIRITO E LA SPOSA" DI BARBARA FALLICA

E' stato presentato ieri pomeriggio alla biblioteca comunale G.B Nicolosi, il libro "Lo Spirito e la sposa" di Barbara Fallica.Relatore dell'incontro Anthony Distefano.Intervenuti all'incontro  il Sin...

A cura di Redazione Redazione
07 aprile 2019 17:01
PATERNO': PRESENTAZIONE LIBRO "LO SPIRITO E LA SPOSA" DI BARBARA FALLICA -
News
Cultura
Condividi

E' stato presentato ieri pomeriggio alla biblioteca comunale G.B Nicolosi, il libro "Lo Spirito e la sposa" di Barbara Fallica.
Relatore dell'incontro Anthony Distefano.

Intervenuti all'incontro  il Sindaco di Paternò Nino Naso e l'assessore Francesca Chirieleson.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047