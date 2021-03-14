PATERNÒ: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI FINO A DOMANI

L’Ama attraverso il sito ufficiale comunica che a causa di un guasto alle pompe del pozzo Currone e alla condotta del pozzo AcqueNord, si avranno dei disservizi nell’ erogazione idrica nelle vie: Bara...

L’Ama attraverso il sito ufficiale comunica che a causa di un guasto alle pompe del pozzo Currone e alla condotta del pozzo AcqueNord, si avranno dei disservizi nell’ erogazione idrica nelle vie: Baratta, Fiume, Scala vecchia e aree adiacenti fino a giorno 15 Marzo 2021.

Nella contrada Scalilli, l’erogazione idrica non sarà garantita.

Ci si scusa per il disagio conclude il comunicato.