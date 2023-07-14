PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI OGGI E DOMANI IN CITTÀ

L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso una nota ufficiale comunica:"Si avvisa la cittadinanza che nelle giornate di venerdi’ 14 e sabato 15, a causa di lavori straordinari sulla rete id...

L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso una nota ufficiale comunica:

"Si avvisa la cittadinanza che nelle giornate di venerdi’ 14 e sabato 15, a causa di lavori straordinari sulla rete idrica, sara’ interrotto il servizio idrico nelle zone Palazzolo, zona scala vecchia, zona villetta e zone limitrofe ha scritto l'azienda.

Il disservizio conclude la nota, si potrà’ verificare in tutto il territorio cittadino, ci scusiamo per il disagio.PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI DOMANI E DOPODOMANI IN CITTÀ