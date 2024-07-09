PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI OGGI E DOMANI, LE ZONE INTERESSATE
A cura di Redazione
09 luglio 2024 14:00
L’A.m.A. S.p.A informa, attraverso il proprio sito istituzionale, che a seguito di lavori di manutenzione straordinaria si renderà necessario interrompere temporaneamente la distribuzione idrica nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 luglio.
Le zone interessate dall’interruzione del servizio sono le seguenti:
- Centro Storico
- Via Vittorio Emanuele
- Piazza Regina Margherita
- Via Sant’Anna
- Via Russo
- Via Madonna della Scala
- Via Garibaldi
- Piazza Vittorio Veneto
- Piazza Indipendenza
- Via E. Bellia e zone limitrofe
- Via G. B. Nicolosi e zone limitrofe
- Via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi
- Collina Storica
L’A.m.A. S.p.A si scusa per il disagio arrecato e assicura che il servizio riprenderà il prima possibile.