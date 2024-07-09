95047

PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI OGGI E DOMANI, LE ZONE INTERESSATE

L’A.m.A. S.p.A informa, attraverso il proprio sito istituzionale, che a seguito di lavori di manutenzione straordinaria si renderà necessario interrompere temporaneamente la distribuzione idrica nelle...

09 luglio 2024 14:00
News
L’A.m.A. S.p.A informa, attraverso il proprio sito istituzionale, che a seguito di lavori di manutenzione straordinaria si renderà necessario interrompere temporaneamente la distribuzione idrica nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 luglio.

Le zone interessate dall’interruzione del servizio sono le seguenti:

  • Centro Storico
  • Via Vittorio Emanuele
  • Piazza Regina Margherita
  • Via Sant’Anna
  • Via Russo
  • Via Madonna della Scala
  • Via Garibaldi
  • Piazza Vittorio Veneto
  • Piazza Indipendenza
  • Via E. Bellia e zone limitrofe
  • Via G. B. Nicolosi e zone limitrofe
  • Via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi
  • Collina Storica

L’A.m.A. S.p.A si scusa per il disagio arrecato e assicura che il servizio riprenderà il prima possibile.

