PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI OGGI IN ALCUNE ZONE

23 aprile 2024 09:23
L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso una nota ufficiale comunica:

"A seguito di lavori di manutenzione, si rende necessario interrompere temporaneamente nelle giornate di lunedì 22 e martedi 23 aprile,la distribuzione idrica nelle zone di Via Giulio Cesare e zone limitrofe.

Infine, l'Ama si scusa per gli eventuali disagi che questa interruzione temporanea potrebbe causare ai residenti e agli utenti interessati.

Si auspica che i lavori di manutenzione consentano di migliorare l'affidabilità e l'efficienza del sistema idrico, garantendo un servizio più stabile e di qualità per tutti gli utenti.

