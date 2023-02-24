PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA
A cura di Redazione
24 febbraio 2023 18:49
L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso il suo portale, comunica che in data 25/02/2023, a causa di un interruzione di energia elettrica programmata da parte del distributore, vi saranno disservizi nella distribuzione idrica nelle zone:
Ardizzone e zone limitrofe,
zona Mazzini,
zona Corso Italia
e zona Scala Vecchia