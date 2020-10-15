95047

PATERNO': PREVISTI OGGI DISSERVIZI SU RETE IDRICAPER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso il suo portale,  comunica che a seguito distacco energia elettrica da parte dell’ENEL, in data 14/10/2020 i pozzi RAFFO 1 e 2 sono rimasti inattiv...

15 ottobre 2020 08:12
News
L'Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso il suo portale,  comunica che a seguito distacco energia elettrica da parte dell’ENEL, in data 14/10/2020 i pozzi RAFFO 1 e 2 sono rimasti inattivi.



Nella giornata del 15/10/2020 si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Sardegna, Fiume, Campania, Scala Vecchia e aree adiacenti.



