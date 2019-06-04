95047

PATERNO': PREVISTI PER LA GIORNATA DI DOMANI, 05 GIUGNO, DISSERVIZI SULLA DISTRIBUZIONE IDRICA PREVALENTEMENTE IN CONTRADA CURRONE E SCALILLI

La società lo rende noto sulla proprio sito istituzionale.A seguito di guasti delle elettropompe del pozzo Currone, si verificheranno disservizi sulla distribuzione idrica prevalentemente in contrada...

A cura di Redazione Redazione
04 giugno 2019 15:42
News
Comunicati
La società lo rende noto sulla proprio sito istituzionale.

A seguito di guasti delle elettropompe del pozzo Currone, si verificheranno disservizi sulla distribuzione idrica prevalentemente in contrada Currone e Scalilli del territorio di Paterno’.

I lavori di sostituzione delle elettropompe dovranno essere eseguiti in data 05/06/2019 e la normalizzazione del servizio idrico nelle zone indicate sarà ripristinato nel tardo pomeriggio della stessa data.

