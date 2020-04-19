PATERNO': PRINCIPIO D'INCENDIO IN UNA ABITAZIONE, SUL POSTO VVF E CC

Un principio d'incendio è avvenuto poco prima delle 19, in una abitazione di via Piave, zona villetta a Paternò.L'incendio ha interessato l'interno di una abitazione forse dovuto a della carbonella an...

L'incendio ha interessato l'interno di una abitazione forse dovuto a della carbonella ancora calda. Gli stessi proprietari, appena dato l'allarme, hanno provveduto a spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'ambiente.

Per fortuna non ci sono stati grossi danni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una pattuglia di carabinieri della locale stazione.