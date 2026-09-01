Paternò, principio d’incendio in un’attività commerciale di piazza Indipendenza: intervengono i Vigili del Fuoco

Un principio d’incendio si sarebbe verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre, all’interno di un’attività commerciale situata nella centralissima piazza Indipendenza, a Paternò.

Secondo le prime informazioni raccolte, le fiamme si sarebbero sviluppate nella parte retrostante dell’attività, in un’area interna adibita a cortile o piccolo giardino. Il principio d’incendio avrebbe interessato del materiale presente nella zona, con la conseguente formazione di fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che avrebbero provveduto rapidamente a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando che il fuoco potesse estendersi ad altre parti dell’immobile.

La presenza dei mezzi di soccorso nella centralissima piazza Indipendenza ha attirato l’attenzione dei numerosi cittadini e passanti presenti nella zona.

Terminate le operazioni di spegnimento, sarebbero stati effettuati anche i controlli e la bonifica dell’area, per verificare l’assenza di ulteriori focolai.

Non risulterebbero persone ferite o intossicate e la situazione sarebbe tornata alla normalità nel giro di poco tempo.

Restano da accertare le cause che avrebbero provocato il principio d’incendio.