PATERNO' PROBABILI ELEZIONI IL 28 MAGGIO

Potrebbero tenersi il 28 maggio prossimo le elezioni Amministrative in Italia, a causa della decisione della Consulta che ha stabilito questa data per la consultazione elettorale del referendum sui voucher. Se la decisione della Consulta viene confermata, e il parlamento non decide di cambiare la legge prima della convocazione dei comizi, la data verrebbe confermata, e l'ipotesi di accorpare in un unico giorno referendum ed amministrative potrebbe essere validata. Se si decide per maggio, la sfida tra i candidati sindaci potrebbe essere anticipata di due settimane, e la presentazione delle liste dovrebbe avvenire entro la fine di aprile o inizio maggio (dal 30° al 25° giorno antecedente le elezioni). Al momento, la data prevista dovrebbe essere giorno 11 giugno, ma la decisione sui referendum potrebbe anticipare il voto. Anche se, chi ha interesse a far fallire il referendum, vorrebbe due date diverse, con aggravio di costi, per giocare sul quorum. Il dado è lanciato. A breve sapremo la data esatta per un'appuntamento che comunque vada influirà sul futuro della città. Noi di 95047 ci stiamo preparando per bene, per dare spazio ai candidati, alle idee, alle liste e ai programmi. Vi terremo aggiornati su una competizione in cui non tiferemo per nessuno, anzi saremo i primi a criticare o ad elogiare chi lo merita, chi porta avanti le idee ma soprattutto i fatti.