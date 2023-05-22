PATERNÒ. PROBLEMI A CAUSA DEL MALTEMPO ALL'ISTITUTO G.B.NICOLOSI DI VIA LIBERTÀ, RICHIESTO SOPRALLUOGO DEI VVFF

Brutta sorpresa al rientro a scuola questa mattina, 22 maggio 2023 per docenti, genitori e alunni dell' Istituto gb Nicolosi di via Libertà.Il maltempo che nei giorni scorsi ha funestato la città, tra...

Il maltempo che nei giorni scorsi ha funestato la città, tra alberi caduti, crolli di calcinacci, di cartelloni pubblicitari, non ha risparmiato neanche la scuola.

I ‘segni’ del forte vento si sono visti stamattina, quando a terra adulti e bambini hanno ritrovato i calcinacci piovuti dalle mura perimetrali, sferzate dal forte vento.

Una situazione pericolosa, vista la gravità si è fatto richiesta dell'intervento dei vigili del fuoco per un sopralluogo e verifica della struttura.

Per domani mattina è stato organizzato un sit in da parte dei genitori in segno di protesta per poter trovare al più presto soluzioni adeguate.