Paternò, problemi con l’acqua nella zona di via Fiume: numerose segnalazioni dai residenti
Da due giorni arrivano segnalazioni alla redazione di 95047.it. Disagi lamentati in via Fiume, via De Amicis e via Campania.
PATERNÒ – Da due giorni alla redazione di 95047.it stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano problemi nell'erogazione dell'acqua in alcune zone della città.
Nella mattinata di oggi, sabato 10 ottobre, alcuni residenti di via Fiume e via De Amicis hanno segnalato la mancata erogazione dell'acqua diretta, riferendo che il disagio interesserebbe diverse abitazioni.
Situazione problematica anche in via Campania, dove, secondo quanto raccontato dai residenti, i disservizi si protrarrebbero da diversi giorni. Alcuni cittadini riferiscono di aver già effettuato segnalazioni telefoniche e di essersi recati personalmente presso l'acquedotto, senza che il problema sia stato finora risolto.
Tra i recapiti indicati ai cittadini per chiedere informazioni è stato fornito anche il numero 095 518 7070.
Al momento non sono note le cause dei disservizi segnalati né gli eventuali tempi di ripristino.
Le segnalazioni ricevute negli ultimi due giorni testimoniano il disagio lamentato dai residenti, che chiedono chiarimenti sulla situazione e un intervento per risolvere le criticità.
La redazione di 95047.it resta disponibile a pubblicare eventuali comunicazioni e precisazioni da parte degli enti competenti.