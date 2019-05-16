PATERNO': PROBLEMI IDRICI PURE PER LA GIORNATA DEL 17 MAGGIO
FLASH NEWS Con una nota pubblicata sul proprio sito, l'Ama comunica che pure per la giornata del 17/05/2019, a causa di improvvisi ed urgenti lavori, si potranno verificare dei disservizi sulla distri...
A cura di Redazione
16 maggio 2019 18:29
FLASH NEWS
Con una nota pubblicata sul proprio sito, l'Ama comunica che pure per la giornata del 17/05/2019, a causa di improvvisi ed urgenti lavori, si potranno verificare dei disservizi sulla distribuzione idrica nei quartieri di Palazzolo, Scala Vecchia, Via Sardegna, Via Fiume, Via Campania, Via Can. Renna e zone limitrofe, dalle ore 8.00 alle ore 16,00.
Recapiti:
CENTRALINO 0957973011 - 0957973033
PEC [email protected]
UFFICIO TECNICO SEGNALAZIONE GUASTI 095-7973038