PATERNO': PROBLEMI IDRICI PURE PER LA GIORNATA DEL 17 MAGGIO

16 maggio 2019 18:29
News
FLASH NEWS

Con una nota pubblicata sul proprio sito, l'Ama comunica che pure per la giornata del 17/05/2019, a causa di improvvisi ed urgenti lavori, si potranno verificare dei disservizi sulla distribuzione idrica nei quartieri di Palazzolo, Scala Vecchia, Via Sardegna, Via Fiume, Via Campania, Via Can. Renna e zone limitrofe, dalle ore 8.00 alle ore 16,00.

Recapiti:

CENTRALINO 0957973011 - 0957973033
PEC [email protected]
UFFICIO TECNICO SEGNALAZIONE GUASTI 095-7973038

 

