Paternò, processionaria nell’area cani del Parco del Sole: segnalazione e allarme

Ecco l’articolo aggiornato con i rischi inseriti alla fine 👇

PATERNO’ – Segnalazione lettori: processionaria al Parco del Sole, allarme nell’area cani

Una segnalazione arriva da una nostra lettrice che questa mattina, mentre passeggiava con il proprio cane al Parco del Sole di Paternò, si è imbattuta nella presenza della processionaria, insetto noto per la sua pericolosità sia per gli animali che per le persone.

Secondo quanto raccontato, l’avvistamento è avvenuto proprio all’interno dell’area cani, dove sono stati notati diversi esemplari in movimento sul terreno. Solo per prontezza, la proprietaria è riuscita ad evitare il contatto diretto con il proprio animale, scongiurando possibili conseguenze.

La presenza in un’area frequentata quotidianamente da famiglie e animali domestici solleva preoccupazione e richiama l’attenzione sulla necessità di eventuali interventi di bonifica e prevenzione.

L’invito è alla massima attenzione, evitando il contatto e segnalando tempestivamente eventuali avvistamenti alle autorità competenti.

⚠️ I rischi della processionaria

La processionaria rappresenta un serio pericolo, soprattutto nel periodo primaverile. I suoi peli urticanti possono causare:

Nei cani: gonfiore della lingua, salivazione intensa, vomito, necrosi dei tessuti e nei casi più gravi difficoltà respiratorie. Il contatto può richiedere intervento veterinario urgente.

Nelle persone: irritazioni cutanee, arrossamenti, prurito, congiuntivite e, se inalati, problemi respiratori.

👉 In caso di contatto è fondamentale non toccare direttamente gli insetti e rivolgersi subito a un medico o veterinario.

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