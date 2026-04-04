PATERNO’: PROCESSO A NASO E COMIS RINVIATO AL 5 MAGGIO

Prima udienza con un rinvio per il processo a carico di Nino Naso e Turi Comis relativo al blitz Athena effettuato dai carabinieri a Paternò e accusati di voto di scambio. Nella prima udienza, sono stati discussi alcuni punti, tra cui la costituzione in parte civile del Codacons, e la richiesta del Pm Alessandra Tasciotti di unificare questo processo con quello già in corso con rito ordinario.

Alle due richieste, hanno presentato opposizione i legali di Nino Naso (Vincenzo Maiello e Maria Licata) e quelli di Comis (Mario Brancato e Salvatore Liotta), ribadendo che la richiesta del Codacons non è legittima in quanto riferita ad altri reati (turbativa d’asta), e quella di unificare i processi, secondo gli avvocati dei due imputati, non è fattibile in quanto il processo già in corso è ad uno stato abbastanza avanzato.

Così il giudice della Prima Sezione, Riccardo Pivetti, ha deciso di rinviare il tutto al 5 maggio prossimo. In quella data, probabilmente, si discuterà dei due punti proposti oggi, e di altre eventuali eccezioni e adempimenti, necessari prima dell’apertura del dibattimento.