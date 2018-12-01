PATERNO': PROGRAMMA SANTA BARBARA 2018

DOMENICA 2 DICEMBREOre 9,00 - Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadineOre 18,30 -Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadineOre 19,00 -Santa Messa del triduo con la partecipazione del C...

DOMENICA 2 DICEMBRE

Ore 9,00 - Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine

Ore 18,30 -Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine

Ore 19,00 -Santa Messa del triduo con la partecipazione del Circolo cittadino S. Barbara e delle Associazione cattoliche cittadine

LUNEDI 3 DICEMBRE

Vigilia della Festa

Ore 8,00 - Scampanio festoso e sfilate di bande musicali per le vie cittadine

Ore 8,30 - Esposizione delle Reliquie

Ore 9,00 - S. Messa

Ore 10,00 - Omaggio del popolo paternese ai caduti di tutte le guerre. Il corteo, con la partecipazione delle autorità civili e militari e le rappresentanze delle vicine basi militari, muoverà da Piazza Indipendenza sino a Piazza S. Barbara ove saranno resi gli onori militari al monumento ai caduti

Ore 11,00 - S. Messa con la partecipazione delle Forze Armate, presieduta dal Rev. Sac. Nicola Minervini, cappellano militare della Marina Militare. La celebrazione sarà animata dalla corale S. Maria in Valle di Josafat. Al termine della celebrazione i Vigili del Fuoco della stazione di Paternò apporranno una corona di fiori all’immagine della Santa Patrona, posta sulla facciata della Chiesa di S. Barbara

Ore 18,00 - Solenne concelebrazione eucaristica nella Parrocchia di San Michele, presieduta dal predicatore del triduo

Ore 18,30 - Raduni dei cerei in Via Vitt. Emanuele (ultimo tronco) dove si uniranno alla processione delle Reliquie

Ore 19,00 - Solenne processione delle Reliquie di Santa Barbara con la partecipazione delle autorità civili e militari, del clero secolare e regolare del XII vicariato, delle Associazioni Cattoliche, delle Confraternite, del Circolo Cittadino S. Barbara e del coordinamento processionale vicariale.

Percorso lungo le vie: Via G. B. Nicolosi, , Pzza Reg. Margherita, Garibaldi, V. Emanuele, P.zza Indipendenza, Teatro, San Francesco Di Paola, Piazza Umberto, P.zza S.Barbara

Ingresso della processione nella Chiesa di S. Barbara. Al canto dell’inno svelata del Simulacro della Santa Patrona e solenne benedizione con le Reliquie

In Piazza Indipendenza, tradizionale entrata dei cantanti con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari di Paternò. Seguiranno le antiche cantate delle corporazioni cittadine “Mulinari” e “Muratori” da parte dei fedeli, accompagnate dal corpo bandistico “Città di Paternò”.

MARTEDÌ 4 DICEMBRE

Solennità di S. Barbara

Ore 7,30 - Recita della coroncina di lode alla Santa Patrona e solenne svelata del Simulacro di S. Barbara

Ore 8,00 - S. Messa Solenne presieduta dal parroco, con la partecipazione dei portatori del Fercolo, durante la quale saranno benedette le cappe votive

Ore 10,00 - Solenne uscita del Simulacro e delle Reliquie di Santa Barbara tra il suono delle campane e sparo di fuochi d’artificio e strisce multicolori. Seguirà l’esecuzione di una delle cantate. Messaggio del parroco alla cittadinanza e omaggio floreale da parte del Sindaco alla Santa Patrona.

L’argenteo fercolo, preceduto dai cerei, avanzerà solennemente per le vie: S. Caterina, Piazza A. Diaz sino alla Chiesa dell’Idria dove sarà celebrata la S. Messa.

La processione procederà per le vie Gaudio e G. Verga

Ore 10,30 - S. Messa Solenne

Ore 12,30 - Trionfale ingresso del fercolo in Piazza Vitt. Veneto. Dopo una breve sosta il fercolo riprenderà la processione per le vie: S. Caterina, Piazza S. Barbara per rientrare nella chiesa patronale dove sosterà fino al pomeriggio

Ore 16,30 - Uscita della Santa Patrona dalla Chiesa S. Barbara, la processione percorrerà le vie: Piazza S. Barbara, Monastero, Piazza Indipendenza, Roma, Piazza V. Veneto, S. Sotera, Circumvallazione.

A Piazza Carlo Alberto accoglienza del fercolo da parte della comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco. Quindi la processione proseguirà per le vie: Balatelle, Scala Vecchia, Ancona, M. Buonarroti, Napoli, Ferrara, Campania, C. Renna, Messina, sosta del fercolo presso la prrocchia S. Biagio dove verrà impartita la benedizione con le sacre Reliquie.

Il Fercolo proseguirà per le vie: P.zza Tricolore, Estonia, Mondello (villetta), C. Renna, Baratta, Piazza Purgatorio, sosta del fercolo presso la parrocchia Cristo Re dove verrà impartita la benedizione con le sacre Reliquie, quindi per la via Strano, V. Emanuele, P.zza Indipendenza, Monastero e P.zza Santa Barbara

Ore 17,00/18,00/19,00/20,00

Sante Messe nella Chiesa di S. Barbara

Ore 23,30 - Rientro del fercolo nella propria chiesa e riposizione del venerato simulacro di S. Barbara nella sua cameretta

MERCOLEDI 5 DICEMBRE

Giornata della devozione cittadina

Ore 8,00 - Scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine

Ore 8,30 – Chiesa S. Barbara -S. Messa e svelata del venerato Simulacro della Santa Patrona

Ore 11,00 - Solenne Pontificale presieduto da Sua E. Rev.ma Mons. Salvatore Gristina Arcivescovo Metropolita della Città di Catania, con la partecipazione del clero del XII vicariato, dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione il Sindaco invocherà il patrocinio di Santa Barbara sulla nostra città. I canti saranno curati dalle corali parrocchiali “Alleluja” e “S. Barbara”

Ore 17,00 - Uscita dell’artistico fercolo con il Simulacro di Santa Barbara dando inizio alla processione per le seguenti vie: P.zza S. Barbara, San Marco, Po’, Fonte Maimonide, N. Sauro, T. Cunsolo, E. Bellia, Livorno, raggiungerà l’ospedale “SS. Salvatore” ove sarà impartita la benedizione con le Reliquie agli ammalati.

La processione proseguirà per le vie: M. Carrara, S. Lucia, Largo Assisi, G. B. Nicolosi, E. Bellia, Virgillito, Vitt. Emanuele, P.zza Reg. Margherita, G. Garibaldi

Ore 17,00/18,00/19,00/20,00

Sante Messe nella Chiesa di S. Barbara

Ore 21,30 – Piazza Indipendenza - Ingresso e sosta dei cerei e del fercolo. La processione proseguirà per le vie: Teatro, S. Gaetano, Poggio, P.zza Umberto, P.zza S. Barbara

Ore 23,30 – Piazza S. Barbara - Solenne ingresso del fercolo e rientro nella propria Chiesa. Inno di lode alla Santa Patrona, benedizione con le Reliquie e riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella sua cameretta

MARTEDI 11 DICEMBRE

Ottava dei festeggiamenti

Ore 8,00 - Suono di campane

Ore 9,00 - Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine

Ore 9,00 - Svelata del venerato Simulacro di S. Barbara e S. Messa. Le Reliquie della Santa Patrona saranno esposte per l’intera giornata alla venerazione dei fedeli

Ore 10,30 - S. Messa

Ore 18,00 - Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine

Ore 18,30 - S. Rosario e coroncina di lode alla Santa Patrona

Ore 19,00 -Solenne Pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina. I canti saranno curati dalle corali parrocchiali “Alleluja” e “S. Barbara”. Al termine della celebrazione eucaristica, processione in Piazza S. Barbara con le Reliquie e il Simulacro della Santa Patrona, affidamento e benedizione della città. In chiesa, al canto delle litanie, riposizione del venerato simulacro di S. Barbara nella sua cameretta