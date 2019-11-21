PATERNO’: PROGRAMMA SANTA BARBARA 2019

SANTA BARBARA 2019 TRIDUO SOLENNE 30 NOVEMBRE - 01 -02 DICEMBREOre 06,30 Suono della tradizionale "nona" da parte dei giovani della parrocchia.Ore 08,00 Saluto alla cittadinanza con spari di bombe al...

SANTA BARBARA 2019

TRIDUO SOLENNE 30 NOVEMBRE - 01 -02 DICEMBRE

Ore 06,30 Suono della tradizionale "nona" da parte dei giovani della parrocchia.

Ore 08,00 Saluto alla cittadinanza con spari di bombe al Castello Normanno e suono delle

campane.

Ore 08,30 Coroncina di lode alla santa Patrona e S. Messa.

Ore 18,00 Recita del S. Rosario e della coroncina, accompagnata dalle tradizionali

canzoncine" in onore della santa Patrona.

Ore 19,00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Antonio Vitanza O.F.M.,

cappellano dell'Ospedale SS. Salvatore di Paternò.

SABATO 30 NOVEMBRE

Ore 19,00 S. Messa del triduo con la partecipazione dell'Ass. Marinai d'Italia — Paternò.

DOMENICA 1 DICEMBRE

Ore 08,30 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 08,30/10,30 SS. Messe.

Ore 18,30 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 19,00 S. Messa del triduo con la partecipazione delle confraternite della città.

Ore 20,30 In P.zza Indipendenza e via V. Emanuele, prima spettacolare accensione delle

artistiche luminarie a ritmo di musica, a cura della premiata ditta "La Lucerna" di G. Ferrara e figli.

LUNEDI' 2 DICEMBRE

Ore 08,30 Ore 09,00 Ore 18,30 Ore 19,00 S. Messa.

Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine. Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

S. Messa del triduo con la partecipazione del Circolo cittadino S. Barbara e delle Associazioni Cattoliche cittadine.

MARTEDI' 3 DICEMBRE

VIGILIA DELLA FESTA

Ore 08,00 Salve a cannone e scampanio festoso. Dalla chiesa di S. Gaetano uscita dei cerei e sparo di fuochi d'artificio. Quindi i cerei, raggiungeranno i diversi rioni della città.

Ore 08,30 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 09,00 S. Messa.

Ore 10,00 Omaggio del popolo Paternese ai caduti di tutte le guerre. Il corteo, con la partecipazione delle autorità civili e militari e le rappresentanze delle vicine basi militari, muoverà da P.zza Indipendenza sino a P.zza S. Barbara ove saranno resi gli onori militari al monumento ai caduti.

Ore 11,00 S. Messa solenne con la partecipazione delle Forze Armate, presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Interlando, Cappellano della Polizia di Stato. La celebrazione sarà animata dalla corale Alleluia.Al termine della celebrazione i Vigili del Fuoco della stazione di Paternò apporranno una corona di fiori all'immagine della santa Patrona posta sulla facciata della chiesa di S. Barbara.

Ore 17,30 Nella chiesa Matrice, investitura dei. nuovi Canonici dell'insigne Collegiata S. Maria dell'Alto e inizio ufficiale delle attività del Capitolo.

Ore 18,00 Solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa Madre, S. Maria dell'Alto, presieduta dal predicatore del triduo.

Ore 18,30 Raduno dei cerei in P.zza Regina Margherita ove si uniranno alla processione delle Reliquie.

Ore 19,00 Solenne processione delle Reliquie di S. Barbara con la partecipazione delle

Autorità civili e militari, del Capitolo dell'insigne Collegiata Santa Maria dell'Alto, del Clero secolare e regolare del XII Vicariato, delle Associazioni Cattoliche, delle Confraternite, del Circolo Cittadino S. Barbara e del coordinamento processionale vicariale. La processione si snoderà per le seguenti vie: P. V. Bonaccorsi, S. Caterina, P.zza Vittorio Veneto, Roma, P.zza Indipendenza, Garibaldi, P.zza Regina Margherita, Garibaldi, V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, P.zza Indipendenza, Monastero, P.zza S. Barbara.

Ingresso della processione nella chiesa di Santa Barbara. Al canto dell'inno, svelata del Simulacro della santa Patrona e solenne benedizione con le Reliquie. In P.zza Indipendenza, tradizionale entrata dei cantanti con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari di Paternò. Seguiranno le antiche cantate delle corporazioni cittadine "Mulinari" e "Muratori" da parte dei fedeli, accompagnate dal corpo bandistico "Città di Paternò".

A conclusione dell'entrata dei cantanti spettacolare accensione delle artistiche luminarie a ritmo di musica.

MERCOLEDI' 4 DICEMBRE

SOLENNITA' DI S. BARBARA V. M

L'alba del giorno dedicato alla nostra gloriosa Patrona sarà salutato dallo sparo di ventun colpi a cannone al Castello Normanno, dal suono delle campane e dai corpi bandistici che allieteranno le vie cittadine.

Ore 07,30 Recita della coroncina di lode alla santa Patrona e solenne svelata del venerato Simulacro di S. Barbara.

Ore 08,00 S. Messa solenne presieduta dal parroco, con la partecipazione dei portatori del Fercolo, durante la quale saranno benedette le cappe votive.

Ore 10,00 Solenne uscita del Simulacro e delle Reliquie di S. Barbara tra il suono delle campane e sparo di fuochi d'artificio e strisce multicolori. Seguirà l'esecuzione di una delle cantate. Messaggio del parroco alla cittadinanza e omaggio floreale da parte del Sindaco alla santa Patrona.

L'argenteo Fercolo, preceduto dai cerei, avanzerà solennemente per le vie: S. Caterina, P.zza A. Diaz sino alla chiesa dell'Idria dove sarà celebrata la S. Messa. La processione procederà per le vie Gaudio e G. Verga.

Ore 10,30 S. Messa solenne.

Ore 12,30 Trionfale ingresso del Fercolo in P.zza Vittorio Veneto dove sarà eseguito un grandioso spettacolo pirotecnico.Il Fercolo riprenderà la processione per le vie: S. Caterina, P.zza S. Barbara e rientrerà nella chiesa patronale ove sosterà fino al pomeriggio.

Ore 17,00 Uscita della santa Patrona dalla chiesa di S. Barbara. La processione percorrerà le vie: P.zza S. Barbara, Monastero, P. zza Indipendenza, V. Emanuele, P. zza Regina Margherita, G. B. Nicolosi, P. zza Carlo Alberto. Acoglienza del fercolo da parte della comunità parrocchiale di san Giovanni Bosco. Quindi della processione proseguirà per le vie: Circumvallazione, P. zza Purgatorio, sosta del Fercolo presso la parrocchia Cristo Re ove sarà impartita la benedizione con le sacre Reliquie, quindi per le vie Strano, Circumvallazione, Fallica, Carso, sosta P.zza Villetta, Can. Renna, Messina giungerà nella chiesa di S. Biagio dove verrà impartita la benedizione con le Reliquie. La processione proseguirà per P.zza Tricolore, via Estonia, Sardegna, L. Rizzo, V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, P.zza Indipendenza.

Ore 17,00/ 18,00/ 19,00/ 20,00 SS. Messe nella chiesa di S. Barbara.

Ore 23,30 In P.zza S. Barbara spettacolo pirotecnico. Rientro del Fercolo nella propria chiesa e riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella sua cameretta.

GIOVEDI 5 DICEMBRE

GIORNATA DELLA DEVOZIONE CITTADINA

Ore 08,00 Salve a cannone, scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 08,30 S. Messa nella chiesa di santa Barbara e svelata del venerato Simulacro della santa

Patrona.

Ore 11,00 Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Salvatore Gristina Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione del Clero del XII Vicariato, dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione il Sindaco invocherà il patrocinio di S. Barbara sulla nostra città. I canti saranno curati dalle corali parrocchiali: "Alleluia" e "S. Barbara".

Ore 16,30 Uscita dell'artistico Fercolo con il Simulacro di S. Barbara dando inizio alla processione per le vie: P.zza S. Barbara, N. Sauro, T. Cunsolo, E. Bellia, Livorno, raggiungerà l'ospedale SS. Salvatore dove sarà impartita la benedizione con le Reliquie agli ammalati. La processione proseguirà per le vie: M. Carrara, S. Lucia, Largo Assisi, Convento, A. Fogazzaro, U. Foscolo, N. Machiavelli, A. Vespucci, G. Boccaccio, F. Petrarca, E. Bellia, G.B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, G. Garibaldi.

Ore 20,30 In P.zza Indipendenza, in attesa dell'arrivo del Fercolo, spettacolare accensione delle artistiche luminarie a ritmo di musica.

Ore 21,30 Ingresso e sosta dei cerei e del Fercolo in P.zza Indipendenza dove seguirà uno spettacolo piromusicale. La processione, quindi, proseguirà per le vie: Teatro, S. Gaetano, Poggio, P.zza Umberto, P.zza S. Barbara.

Ore 17,30/ 18,30/ 19,30 SS. Messe.

Ore 23,30 Solenne ingresso del Fercolo in P.zza S. Barbara e spettacolo pirotecnico al Castello Normanno. Rientro del Fercolo nella propria chiesa, inno di lode alla santa Patrona, benedizione con le Reliquie e riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella sua cameretta.

.

MERCOLEDI' 11 DICEMBRE

OTTAVA DEI FESTEGGIAMENTI

Ore 08,00 Spari di bombe al Castello Normanno, suono di campane.

Ore 09,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 09,00 Svelata del venerato Simulacro di S. Barbara e S. Messa. Le Sacre Reliquie della santa Patrona saranno esposte per l'intera giornata alla venerazione dei fedeli.

Ore 10,30 S. Messa.

Ore 18,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 18,30 S. Rosario e coroncina di lode alla santa Patrona.

Ore 19,00 Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo metropolita di Siracusa. I canti saranno curati dalle corali parrocchiali "Alleluia" e "S. Barbara". Al termine della celebrazione eucaristica, processione in P.zza S. Barbara con le Reliquie e il Simulacro della santa Patrona; affidamento e benedizione della città e spettacolo pirotecnico al Castello Normanno. In chiesa, al canto delle litanie, riposizione del venerato Simulacro di S Barbara nella sua cameretta.

Fuochi minori e trionfale uscita del 4 dicembre a cura della premiata ditta "Fuochi Chiarenza".

Fuochi a sant'Antonio, piromusicale ed entrate del 4 e 5 dicembre a cura della premiata ditta "Vaccalluzzo Events".

Illuminazione artistica a cura della premiata ditta "La Lucerna" di G. Ferrara e figli.