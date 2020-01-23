PATERNO': PROLUNGATA CHIUSURA VILLA MONCADA
23 gennaio 2020 14:06
Dopo l’ordinanza sindacale n. 06/2020 che a causa delle condizioni meteorologiche ordinava la chiusura della Villa Moncada fino al 23/01/2020, al fine di garantire alla messa in sicurezza dei luoghi, si e resa necessaria il prolungamento l’ordinanza sindacale.
Pertanto la villa rimarrà chiusa fino alle ore 6.59 del 04/02/2020.