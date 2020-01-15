PATERNO': PROLUNGATA LA CHIUSURA DELLA VILLA MONCADA
A cura di Redazione
15 gennaio 2020 16:31
Dopo l’ordinanza sindacale n. 04/2020 che a causa delle condizioni meteorologiche ordinava la chiusura della Villa Moncada fino al 14/01/2020, al fine di garantire alla messa in sicurezza dei luoghi, si e resa necessaria il prolungamento dell'ordinanza sindacale.
Pertanto la villa rimarrà chiusa fino alle ore 6.59 del 23/01/2020.