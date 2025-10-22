Paternò, prosegue l’operazione anti-auto abbandonate: 125 veicoli rimossi e sanzioni per oltre 6 mila euro

Continua senza sosta l’attività di contrasto al fenomeno delle auto abbandonate e prive di copertura assicurativa da parte della Polizia Municipale di Paternò. Come comunicato ufficialmente sulla pagi...

Continua senza sosta l’attività di contrasto al fenomeno delle auto abbandonate e prive di copertura assicurativa da parte della Polizia Municipale di Paternò. Come comunicato ufficialmente sulla pagina social del Comando, il servizio prosegue “con determinazione ed efficacia” su tutto il territorio cittadino, nell’ambito di un più ampio piano di controllo e tutela della vivibilità urbana.

L’obiettivo è duplice: da un lato sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole, dall’altro garantire una città più decorosa, sicura e ordinata. L’attività viene portata avanti sia d’iniziativa che a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini.

Dall’inizio dell’anno sono già 125 i veicoli rimossi: in alcuni casi i proprietari hanno provveduto autonomamente, nella maggior parte l’intervento è stato eseguito direttamente dal Comando con la redazione del verbale per mancata copertura assicurativa e l’affidamento al custode giudiziario.

Negli ultimi giorni i controlli si sono concentrati in via Scala Vecchia, via Pitrè e via Grimaldi, dove oltre alla rimozione dei mezzi è stato effettuato anche un intervento di spazzamento straordinario da parte della Dusty, restituendo decoro e igiene alla zona.

In totale, 7 veicoli sono stati rimossi e sequestrati, con sanzioni per oltre 6.000 euro e decurtazione di 35 punti patente complessivi ai proprietari.

Il Comando della Polizia Municipale ha annunciato che il servizio proseguirà anche nei prossimi giorni, con controlli mirati in altre aree della città.