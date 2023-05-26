95047

PATERNO'. PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PREVENIRE L’ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE

Cronaca
Proseguono i controlli da parte della Polizia Municipale, con l’ausilio delle Guardie Ambientali d’Italia, il controllo sulle auto per verificare la presenza di rifiuti dentro i mezzi.

Ieri i controlli sono stati effettuati in via Sella per reprimere il trasporto e abbandono di rifiuti non differenziati

