PATERNO'. PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PREVENIRE L’ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE
Proseguono i controlli da parte della Polizia Municipale, con l’ausilio delle Guardie Ambientali d’Italia, il controllo sulle auto per verificare la presenza di rifiuti dentro i mezzi.Ieri i control...
A cura di Redazione
26 maggio 2023 12:20
Proseguono i controlli da parte della Polizia Municipale, con l’ausilio delle Guardie Ambientali d’Italia, il controllo sulle auto per verificare la presenza di rifiuti dentro i mezzi.
Ieri i controlli sono stati effettuati in via Sella per reprimere il trasporto e abbandono di rifiuti non differenziati
