Paternò, proseguono i fatti di microcriminalità: nuovo episodio ieri sera in via Vittorio Emanuele

Paternò, 22 agosto 2025 – Giornate sempre più segnate da episodi di criminalità a Paternò. Dopo i furti registrati nei giorni scorsi, ieri sera si è verificato un nuovo episodio in pieno centro.

Poco dopo le 20, in via Vittorio Emanuele, a pochi passi da piazza Indipendenza, si è registrato un fatto dai contorni ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, un individuo avrebbe preso di mira un uomo e, nel corso della colluttazione, sarebbe caduto a terra un borsellino. Non è chiaro se si sia trattato di uno scippo ai danni della vittima o di una rapina consumata in un esercizio commerciale della zona.

Saranno le indagini delle forze dell’ordine a stabilire la dinamica esatta.

L’autore si è poi dileguato rapidamente tra le vie limitrofe. L’episodio, avvenuto in una zona centrale e molto frequentata, ha destato allarme tra i passanti.

La vicenda si inserisce in un quadro già segnato da altri episodi di microcriminalità. Già ieri, intorno alle 18.30, ignoti si sono introdotti per la terza volta in una storica abitazione di via Vittorio Emanuele, approfittando della momentanea assenza dei proprietari che si trovavano in giardino. I malviventi, dopo aver provocato danni all’interno, sono stati sorpresi dal padrone di casa e si sono dati alla fuga attraverso una finestra sulla via principale.

Secondo quanto trapelato, i responsabili sarebbero due soggetti del posto, già noti. Nella stessa giornata altri furti sarebbero stati denunciati in appartamenti tra via Carso e via Baratta, oltre a un ulteriore tentativo registrato ancora in via Vittorio Emanuele.

Una sequenza ravvicinata di episodi che alimenta la preoccupazione dei residenti. La comunità chiede maggiori controlli e interventi concreti per frenare un fenomeno che, negli ultimi giorni, sta colpendo con insistenza diverse aree della città, dal centro storico ai quartieri limitrofi.