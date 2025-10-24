Paternò protagonista a X Factor: Delia emoziona con “Signor Tenente” e “Brucia la terra”

La Paternese Delia Buglisi continua a incantare il pubblico di X Factor, confermandosi una delle protagoniste più autentiche e sorprendenti di questa edizione. Insieme alla catanese Roberta Scandurra...

La Paternese Delia Buglisi continua a incantare il pubblico di X Factor, confermandosi una delle protagoniste più autentiche e sorprendenti di questa edizione. Insieme alla catanese Roberta Scandurra (in arte “Rob”), Delia prosegue la sua corsa verso la finalissima del 4 dicembre che si svolgerà a Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Per le esibizioni live, entrambe le artiste hanno scelto di presentarsi al pubblico solo con il nome: Roberta come “Rob”, Delia semplicemente come “Delia”.

Rob ha portato sul palco la sua attitudine punk con una grintosa versione di “You Oughta Know” di Alanis Morissette, conquistando giuria e pubblico. “Hai uno standing molto energico”, ha commentato Francesco Gabbani. “Hai spaccato tutto. Tu incanali tutto e poi arrivi sul palco e butti tutto fuori”, ha aggiunto Jake La Furia. Achille Lauro ha sottolineato: “Hai una voce che colpisce, ma è mancata un po’ di emozione”.

Delia, in forza alla squadra di Jack La Furia, ha emozionato il pubblico fondendo “Signor tenente” di Giorgio Faletti e “Brucia la terra” di Nino Rota, regalando un momento intenso e potentissimo. In lacrime, ha dedicato l’esibizione al padre, ricevendo una standing ovation.

“Il focus del mio progetto è il siciliano — ha spiegato Delia — perché non è solo un dialetto ma è qualcosa con cui si possono fare tante cose”. La giovane artista ha infatti dichiarato di ispirarsi profondamente a Rosa Balistreri, icona della musica popolare siciliana: “Come Rosa canto e nel tempo libero cunto”.

“Stupenda. Magnifica presenza. Non ho capito perché tu sia qui”, ha detto Paola Iezzi, lasciando intendere quanto Delia sembri già pronta per un percorso artistico maturo e autonomo.

“Attualissima. Mi hai lasciato di stucco”, ha commentato Achille Lauro, mentre Francesco Gabbani ha aggiunto: “Sei coerente in tutto”.

Classe 1999, nata e cresciuta a Paternò, Delia ha studiato pianoforte al conservatorio per circa 12 anni. La sua prima apparizione sul palco di X Factor risale ad appena un mese fa, ma in poche settimane è riuscita a costruire un’identità artistica forte e riconoscibile. Performance dopo performance, Delia sta dimostrando di avere una visione chiara e una forte personalità musicale: dalla tradizione siciliana, alla modernità, passando per la sperimentazione vocale.

La domanda che resta aperta è se il mercato discografico italiano saprà accogliere e valorizzare questa proposta originale e radicata nella cultura popolare. Intanto, Paternò fa il tifo per lei: la corsa verso Napoli è appena iniziata.

