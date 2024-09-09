PATERNO'. PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DELLA CARTA DEDICATA A TE 2024

Il Comune di Paternò ha convalidato e reso noto la lista dei beneficiari della carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità della “Carta dedicata a te”Modalita di ritiro della carta:Nuovi...

Il Comune di Paternò ha convalidato e reso noto la lista dei beneficiari della carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità della “Carta dedicata a te”

Modalita di ritiro della carta:

Nuovi beneficiari:

Ritirare presso ii Comune di residenza SERVIZI SOCIALI (Un Nonno per Amico) via Alcide De Gasperi n. 32 Paterno la lettera da presentare all'Ufficio postale;

Potra ritirare la sua Carta Dedicata a Te presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese;

Per ii ritiro allo sportello postale e necessario:

La lettera rilasciata dal Comune di Residenza con ii relatico codice di riferimento;

Un documento di identita in corso di validita; Codice Fiscale/Tessera Sanitaria

Gia beneficiari dal 2023:

Qualora fosse ancora in possesso della Carta Dedicata a Te: le comunichiamo che l'importo le verra accreditato sulla Carta Dedicata a Te di cui e titolare. Non sara

necessario recarsi in Ufficio Postale.

Qualora avesse smarrito la sua Carta Dedicata a Tee non ne fosse piu in possesso potra richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

un tuo documento di identita in corso di validita; ii tuo Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

la denuncia presentata all'Autorita Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

La Carta e utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.

Per non perdere la somma accreditata, e indispensabile effettuare almeno un acguisto entro e non oltre ii 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre ii 28/02/2025, pro¥ia pona decadenza dal beneficio.

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo della Carta Dedicata a Te, sugli esercizi commerciali che aderiscono alle iniziative promozionali e sul relativo regolamento puoi consultare ii sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste e del Mimit