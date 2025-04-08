La Gestopark Srl, società incaricata della gestione e controllo dei parcheggi a pagamento nel centro urbano di Paternò, ha reso nota la lista dei 20 candidati selezionati per partecipare al corso di f...

La Gestopark Srl, società incaricata della gestione e controllo dei parcheggi a pagamento nel centro urbano di Paternò, ha reso nota la lista dei 20 candidati selezionati per partecipare al corso di formazione destinato alla figura professionale di ausiliario della sosta.

La pubblicazione della lista è avvenuta dopo la comunicazione ufficiale inviata tramite PEC il 4 aprile 2025.

Il corso, che rappresenta un passaggio fondamentale per l’assunzione degli ausiliari della sosta, ha come obiettivo quello di preparare i partecipanti a svolgere correttamente le mansioni legate alla gestione della sosta a pagamento.

Gli ausiliari della sosta avranno il compito di monitorare le aree di parcheggio, garantire il rispetto delle normative comunali e fornire assistenza agli automobilisti, contribuendo a migliorare l’organizzazione del traffico e la fluidità della circolazione nel centro cittadino.

La selezione dei candidati si è basata su criteri definiti dalla stessa Gestopark Srl e si è conclusa con la pubblicazione dei nominativi, che sono stati ufficialmente resi noti oggi.

I candidati ammessi sono:

PATERNÒ, PUBBLICATA LA LISTA DEI CANDIDATI SELEZIONATI PER IL CORSO DI FORMAZIONE DA AUSILIARI DELLA SOSTA