PATERNO': PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DEI CANTIERI SERVIZIO

Gli uffici comunali hanno ultimato le procedure relative all'esame delle graduatorie provvisorie, adesso ci sono gli elenchi definitivi dei Paternesi che accederanno ai cantieri di servizio.

Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei cantieri di servizio, dunque i Paternesi che in questi mesi hanno atteso con grande trepidazione possono adesso visionare gli elenchi e controllare se il loro nome è nell'elenco definitivo.

Ricordiamo anche che i beneficiari della misura sono i soggetti disoccupati appartenenti ad una fascia di reddito molto bassa di età compresa tra i 18 anni compiuti e 65 anni non compiuti, residenti nel comune da almeno sei mesi secondo le seguenti percentuali di ripartizione delle risorse: 50% soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni; 20% ai soggetti d’età comprese tra i 37 ed i 50 anni; 20% ultracinquantenni; 5% portatori di handicap; 5% immigrati residenti da almeno 6 mesi nel territorio del Comune in possesso di carta di soggiorno.

