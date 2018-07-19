PATERNO': PUBBLICATE LE GRADUATORIE PROVVISORIE DEI CANTIERI DI SERVIZI
Approvate le graduatorie provvisorie dei soggetti ammessi ai Cantieri di Servizi anno 2018 nonché gli elenchi provvisori degli esclusi. Cinque, in totale, le graduatorie dei richiedenti ammessi, una per la fascia di età compresa tra i 18 e i 36 anni; una per individui con età dai 37 ai 50 anni; una per gli ultracinquantenni; la quarta riservata agli immigrati e l’ultima a soggetti portatori di handicap.
L’atto rimarrà pubblicato all’Albo pretorio per 10 giorni e sul sito istituzionale dell’Ente.
Come previsto dal Bando, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e degli elenchi sopraddetti, gli interessati potranno presentare osservazioni e/o richieste di rettifica per eventuali errori materiali all’Ufficio Servizi Sociali.
Decorso tale termine ed effettuate nei successivi 10 giorni le rettifiche dovute all'accoglimento delle osservazioni, le graduatorie diverranno definitive.
Al fine del rispetto delle norme sulla privacy gli elenchi sono pubblicati in forma schermata; la versione integrale è depositata all’Ufficio Servizi Sociale, a disposizione di coloro che ne manifestano interesse, secondo le ordinarie procedure in materia di accesso ai documenti amministrativi.