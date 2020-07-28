PATERNO', PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS FIGLIO 2020 DA 1000 EURO

Arriva anche a Paternò il bonus di mille euro per la nascita di un figlio.L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Paternò, retto dall’assessore Francesca Chirieleison, ha approvato l’avviso pub...

Arriva anche a Paternò il bonus di mille euro per la nascita di un figlio.

L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Paternò, retto dall’assessore Francesca Chirieleison, ha approvato l’avviso pubblico, in base alla legge regionale 10/2003, che prevede l’assegnazione di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno in corso.

Coloro che vorranno usufruire del bonus dovranno presentare all’ufficio servizi sociali del Comune una domanda ed essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, in caso di cittadino extracomunitario della titolarità del permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della regione da almeno 12 mesi, al momento del parto; nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; indicatore I.S.E.E. (anno 2019) del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3.000 euro.

In base a questi criteri verranno formate le graduatorie ed assegnati i bonus ai beneficiari.

Le scadenze per la presentazione sono le seguenti

per i nati dal 01/01/2020 al 30/06/2020 la data di scadenza delle domande è il 28/08/2020

per i nati dall’ 01/07/2020 al 30/09/2020 la data di scadenza è il 30/10/2020.

per i nati dall’01/10/2020 al 31/12/2020 la data di scadenza è il 29/01/2021.