PATERNO’, PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS FIGLIO 2021
Arriva anche a Paternò il bonus di mille euro per la nascita di un figlio.L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Paternò, retto dall’assessore Francesca Chirieleison, ha approvato l’avviso pub...
Arriva anche a Paternò il bonus di mille euro per la nascita di un figlio.
L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Paternò, retto dall’assessore Francesca Chirieleison, ha approvato l’avviso pubblico, in base alla legge regionale 10/2003, che prevede l’assegnazione di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno in corso.
IL BONUS È CONCESSO IN FAVORE AI BAMBINI NATI O ADOTTATI A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021.
Coloro che vorranno usufruire del bonus dovranno presentare all’ufficio servizi sociali del Comune una domanda ed essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, in caso di cittadino extracomunitario della titolarità del permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della regione da almeno 12 mesi, al momento del parto; nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3.000 euro.
In base a questi criteri verranno formate le graduatorie ed assegnati i bonus ai beneficiari.
Le scadenze per la presentazione sono le seguenti
per i nati dal 01/01/2021 al 30/06/2021 la data di scadenza delle domande è il 28/08/2021
per i nati dall’ 01/07/2021 al 30/09/2021 la data di scadenza è il 30/10/2021.
per i nati dall’01/10/2021 al 31/12/2021 la data di scadenza è il 29/01/2022.