PATERNO', PUBBLICATO L'AVVISO PER L'ASSEGNO DI MATERNITÀ. ECCO COME FARE DOMANDA
Il comune di Paternò ha pubblicato nell'albo pretorio online comunale l'avviso ed il modello di domanda per l'attribuzione dell'assegno di maternità 2023.
Le cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Paternò possono presentare domanda di assegno di maternità entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio/a.
L'assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps e spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di contributi economici a carico dei datori di lavoro.
Se spettante nella misura intera l'assegno mensile è pari a 383,46 euro. Tra i requisiti: indicatore Isee non superiore a 19mila 185,13 euro.
Alie istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
D Copia della attestazione ISEE Completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validita ,valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilita;
□ Fotocopia documento di identita non scaduto;
□ Autocertificazione dello Stato di famiglia con relazione di parentela;
□ Estratto atto di nascita con paternita e maternita del figlio/a ;
Le domande pervenute non complete della documentazione richiesta o pervenute fuori termine verranno archiviate.
I cittadini interessati, possono richiedere i modelli di domanda e informazioni, presso lo Sportello degli uffici dei Servizi Sociali, 1° piano,presso " Un nonno per Amico" Via A. De Gasperi nei giorni Lunedl, Mercoledl e Venerdl dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ( Tel. 095/7970371).
Qui modello di domanda.