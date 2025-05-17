PATERNÒ: PUBBLICATO L’ELENCO DEGLI SCRUTATORI PER IL REFERENDUM 2025. I NOMI
Sono stati sorteggiati gli scrutatori destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno. La nomina riguarda gli scrutatori delle 47 sezioni elettorali del Comune, nonché di un seggio speciale presso le strutture ospedaliere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
COGNOMENOMEDATA DI NASCITASEZIONERussoGaetano21/03/19811NicolosiNunziella Rita03/07/19831CatenaGioacchino03/12/19901NicolosiIlenia06/05/19942SpezziConcetta28/01/19732CavallaroAndrea30/07/19922MaioneGiuseppe Davide01/11/19713PalumboDaniele Angelo Gabriele19/10/19653CostaLibrante Dino22/04/19643NavarriaSalvatore Consolato05/03/19754SalpietroRosaria07/12/19694LucaMariagrazia Anna Rita15/12/19844Borzi'Barbara13/04/19685Crisa'Concetta06/06/19775EspositoSalvatore Michael28/12/19905GemmellaroBenedetta15/11/19686ScillettaSalvatore Consolato11/06/19626VirgillitoTiziana23/06/19736CosentinoSalvatore29/01/19877SciaccaSanta28/10/19687StranoFranca Giuseppina Maria09/12/19747GrassoAlessandra22/04/19808SantanocitoGiuseppe14/10/19688CoralloDaniela04/11/19778Di MariFranca23/09/19819Lo ReElena19/05/19999PanebiancoGiusi Rita12/09/19819RapisardaAngelo07/12/199510Di FazioRosetta20/01/198310LeanzaGioacchina Lucia08/05/198110BlandiniMarco08/05/199811FlorestaStefania Giovanna02/11/197511La MazzaSalvatore Antonino27/02/196611SinatraAngelo14/08/197412NicolosiGiuseppe07/08/199812CiprianoSalvatore23/06/198212AuteriConsolata Vita22/09/197113MirabitoAntonio25/08/196213FallicaMarco Antonio Alfio07/01/197313NicolosiVincenza29/10/196814SpallettaAlessia15/11/199514SciaccaRosa29/09/196714CarusoSilvana Rita04/10/197915Di PernaFranco12/10/196115MilazzoChiara22/04/200015MauriciStefania Giuseppina24/12/198216CorsaroLuisa22/03/197916Mazzurco MasiMaria Pia30/09/197616RauMaria Grazia08/07/196617CosentinoCarmela Barbara03/12/195817VillanoStefania Emanuela25/12/199017LaudaniAntonino12/05/198518D'UrsoLucia14/08/197818CiancittoMaria Rita Rosaria22/12/195518CosentinoGiuseppe26/04/195919LicciardelloConsolazione22/10/196219LongoGiuseppe02/12/199819La DelfaClarissa Chiara08/03/200120ParisiMichele06/09/196720Borzi'Rosaria04/03/197720MancusoGiuseppe10/01/196021ScillettaMaria Consolazione26/04/196421OrificiAnna07/10/197721CalcaterraGiovanna Claudia01/09/198622MusumeciNunzia01/08/196622ChisariMarco25/01/199222SciaccaFrancesca17/07/197323AseroGrazia21/01/196323VirgillitoGabriele Nunzio05/04/200423FicarazziSimone Domenico06/09/197724BeccariaAlfio05/05/198324Di MarcoSanto21/08/197624FazioRosaria14/10/198225SpitaleriAngela27/03/197225AmorelliCarmelo01/02/197325CampisanoLetizia Grazia04/03/198026SgròAnna Maria08/05/196326FallicaDelia17/12/197026CalvagnaSalvatore10/04/199227Di PalermoDavide Beniamino08/11/198127BonaventuraMassimiliano26/06/197227ParisiBarbara Adele02/02/199328EmanueleLuigi27/12/197828CarusoMaria Carmela22/11/198028TomaselloChiara31/01/199529RannoManuela12/06/197929D'IgnotiConcetta12/11/197029CavallaroMelina Consolazione30/05/200330TortomasiNunzia Carmela06/01/196230LucaAntonino Marco07/01/198930TerranovaRosaria16/02/196331ChisariConsolazione09/07/199731FallicaDelia19/03/196731CensabellaGiuseppina03/09/196432ParisiBarbara08/04/199732GulisanoSalvatore12/06/199832BellissimoAlessandra Rita23/06/197333AmataAlessandra25/09/198533GuarenteSergio26/02/198133La SpinaFederica24/06/199234OrtoBarbara29/12/196634CifalinòLaura12/01/197934VirgillitoFranco Barbaro21/11/195735FranchinaAnna Maria18/10/196935ManganoAntonio18/04/198335CaponnettoSara09/08/199636NatoliGiuseppina Consolazione05/12/196336Di Vita Martina Rita09/03/199336FioritoMaria Luisa Cecilia23/11/196037GiampigcoloEdvina Barbara07/12/198137CinardiNicola15/04/197337Lo Grande Eugenia Antonina10/06/198538CorelloEnza07/07/197438VirgillitoCarmela21/03/197038RosselliAnna Rita20/05/198039Orfano'Carmela10/12/196839TilenniScaglione Barbara05/12/197539LaudaniRossella17/06/198040CunsoloFrancesca Maria17/02/198140MeliGiovanna Presidente24/06/196740SciutoConti Sergio Salvatore22/02/199641ValentiRosaria Dei21/02/196241LaudaniSalvatore Vercelli17/07/196741MendolaroGiulia Presidente26/03/199742CozzettoPasquale Marcello —12/03/197742AmorelliAntonino 16/11/196542BertinoMaria Silvana11/10/197243LeonardiAlberto Maria08/09/196943CarcagnoloAlessandra17/02/197743CarulliGaetano Alessio21/10/200244FicheraSalvatore08/03/197044PennisiGiuseppina09/07/196644CarusoBenedetto08/04/197245ScarpatoLuca Angelo09/08/200245CaccettaGiuseppe Leone14/08/199145StranoRosario Gabriele14/07/199946FustoValentina Barbara05/11/198546DiVita Giuseppe25/08/200046CostaAntonino18/05/195747SacconeDario04/06/198547StranoAgatina Rita24/08/197547BelvedereGaetano12/09/199747 OSPEDALEBlandinoFrancesca05/09/197847 OSPEDALE<
Per la consultazione referendaria dei giorni 08 e 09 giugno 2025 i compensi sono i seguenti:
SEGGI ORDINARI E SEGGI PER I FUORI SEDE
- Presidenti € 262,00
- Scrutatori e segretari € 192,00
SEGGI SPECIALI
- Presidenti € 79,00
- Scrutatori e segretari € 53,00