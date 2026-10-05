Paternò, pulizia e spazzamento in via Dalmazia: stanotte scatta il divieto di sosta

Dalle ore 1:00 di martedì 6 ottobre e fino al termine delle operazioni di pulizia e spazzamento, stop alla sosta su entrambi i lati della strada.

ATERNÒ – Attenzione per chi lascia l’auto in via Dalmazia. Dalla notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre entrerà in vigore un divieto temporaneo di sosta su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata dei veicoli.

La misura è stata disposta dal Comune di Paternò con l’ordinanza numero 171 del 1° ottobre 2026. Il provvedimento scatterà dalle ore 1:00 di martedì 6 ottobre e resterà valido fino alla conclusione delle operazioni previste. ord_00171_01-10-2026

Alla base del provvedimento ci sono gli interventi di pulizia e spazzamento di via Dalmazia, richiesti dal settore Ecologia e che saranno effettuati dalla ditta Dusty Srl. ord_00171_01-10-2026

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, sarà quindi sospesa la sosta lungo tutta via Dalmazia, su entrambi i lati, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli lasciati in sosta. ord_00171_01-10-2026

Sono previste deroghe per i mezzi impegnati in servizi di ordine pubblico e soccorso, per i veicoli destinati all’erogazione di pubblici servizi e per quelli utilizzati direttamente nelle operazioni di pulizia, compatibilmente con le condizioni di sicurezza. ord_00171_01-10-2026

L’invito rivolto agli automobilisti e soprattutto ai residenti della zona è quindi quello di spostare le vetture prima dell’una di questa notte, evitando così il rischio di sanzioni e rimozione del mezzo.