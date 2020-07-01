PATERNO’. PULIZIA STRADE, AUTO RIMOSSE E MULTE

Oggi era il turno dello spazzamento delle strade comprese nel tratto tra la via Stazione, la rotatoria di via Vittorio Emanuele fino al tratto antistante la villa comunale, con relativo divieto dell...

Oggi era il turno dello spazzamento delle strade comprese nel tratto tra la via Stazione, la rotatoria di via Vittorio Emanuele fino al tratto antistante la villa comunale, con relativo divieto della sosta veicolare.

Sono stati 5 le auto rimosse e 18 le multe elevate dagli uomini della Polizia Locale , per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato nel tratto interessato , nonostante i segnali di divieto, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty, e pagando la loro disattenzione a caro prezzo.

"Stiamo intensificando lo spazzamento delle strade - dichiara l'assessore al ramo Luigi Gulisano - con il divieto di sosta ambo i lati, con ottimi risultati per la pulizia. Faccio un appello ai cittadini di aiutarci nell'osservare le ordinanze di divieto per facilitare le operazioni di pulizia e scerbamento, tranquilli che attenzioneremo tutte le zone".