PATERNO’. PULIZIA STRADE, DIVIETI IGNORATI: DIECI MULTE E DUE RIMOZIONI

Ennesimi divieti non rispettati da parte di qualche automobilista.

Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade in via Della Libertà, dall’intersezione con la via Vittorio Emanuele fino al passaggio a livello della Ferrovia Circumetnea, unitamente all’area compresa tra la via Della Libertà, la via Rimini e la via Fontana Del Lupo e con esse adiacente.

Sono stati 2 le auto rimosse e 10 le multe elevate dagli uomini della Polizia Locale , per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato nel tratto interessato , nonostante i segnali di divieto, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty, e pagando la loro disattenzione a caro prezzo.